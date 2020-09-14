Ничего себе! Названы суммы, которые самарцы тратят на коммуналку

Счета за коммунальные услуги самарцев совсем не радуют Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Названы суммы, которые самарцы ежемесячно тратят на оплату коммунальных услуг. Рейтинг регионов по доле расходов на ЖКУ опубликовало РИА Новости.

Эксперты подсчитали, что в среднем самарская семья тратит на коммуналку 4722 рубля в месяц. Это не так уж и мало – для многих жителей региона эта сумма составляет 10,2% от общего семейного бюджета. Однако примечательно, что по сравнению с прошлым годом доля расходов на оплату коммунальных «платежек» в самарских семьях снизилась почти на один процентный пункт.

В среднем по России, по данным авторов рейтинга, среднестатистическая семья тратит на жилищно-коммунальные услуги около 4,8 тыс. рублей в месяц. Самая высокая доля затрат на эту статью в потребительских расходах зафиксирована в Республике Коми (13,7%), самая низкая – в Республике Ингушетия (4,9%).