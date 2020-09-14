В Самарской области ожидаются заморозки

Осень со своей переменчивой погодой в этом году не дает соскучиться Фото: Юрий Майсевич

Зачем нам бабье лето, когда можно устроить бабью осень, бабью зиму и все это сразу на одной неделе?

С понедельника по среду в Самаре ожидается классическая осенняя погода с сыростью, дождем и прочими мрачными атрибутами. Меланхолики в восторге. Как сообщает Приволжское УГМС, воздух в эти дни прогреется до 17 градусов, а скорость ветра составит до 20 м/с. Слишком легким людям из дома лучше не выходить.

Однако уже в ночь на четверг, 17 сентября, в регионе начнет преобладать зимнее настроение с заморозками на почве. Температура воздуха будет варьироваться от 0 до минус 2 градусов.

Температура воды в Волге все еще держится на отметке в 18 градусов, что выше температуры воздуха. А это значит пришла пора открывать пляжный сезон!