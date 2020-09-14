Снова закроют на карантин? В Самарской области за сутки 120 новых заболевших коронавирусом

Новых случаев коронавируса все больше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Медики бьют тревогу – в Самарской области за сутки 14 сентября зафиксировано сразу 120 новых заболевших коронавирусом! А общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в регионе достигло 9944 человек. Такие данные приводит портал СТОПКОРОНАВИРУС.РФ.

По суточному приросту заболеваемости Самарская область всю прошлую неделю входила в топ-10 регионов-лидеров по стране. Не стал исключением и 14 сентября – по этому показателю Самарская область заняла девятое место по России.

Многие жители губернии, глядя на цифры прироста заболеваемости, закономерно беспокоятся, что в регионе могут ужесточить карантинные меры. Например, во многих магазинах у покупателей снова в обязательном порядке требуют надевать маски. А в больницах Самары увеличили число коек для пульмонологических больных.

Единственная хорошая новость – это отсутствие новых смертельных случаев на 14 сентября. Число погибших от коронавируса в Самарской области по-прежнему равно 144.