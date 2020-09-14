Студент СамГУПС успешно провел виртуальный грузовой состав и стал финалистом Национального чемпионата «WorldSkills Russia»

Фото: филиал СамГУПС в Нижнем Новгороде

Студент 3 курса специальности «Техническая эксплуатация подвижного состава» филиала СамГУПС в Саратове Степан Першин вышел в финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы 2020» по компетенции «Управление локомотивом».

В этом году соревнования проходят по 130 компетенциям. Победители смогут попасть в сборную страны и стать участниками мирового чемпионата, который пройдет в Шанхае в 2021 году. В этом году в финал нацпервенства вышли более 2800 человек из 83 субъектов страны, в том числе представители двух отраслевых учебных заведений - Московского колледжа транспорта РУТ (МИИТ) и Саратовского филиала СамГУПС.

Отборочные соревнования Национального чемпионата «WorldSkills Russia» в этом году проходили в непривычном очно-дистанционном формате. Как рассказали в саратовском филиале СамГУПС, который был одной из площадок проведения конкурса, рабочие площадки оборудовали видеокамерами, которые передают изображение и звук в высоком качестве. Так эксперты чемпионата из разных городов в прямом эфире оценивали действия конкурсанта.

Студент филиала СамГУПС в Саратове Степан Першин успешно продемонстрировал навыки управления локомотивом на электронном тренажере электровоза ВЛ80. Он провел виртуальный грузовой состав по реальному маршруту Приволжской железной дороги от станции Саратов-1 до станции Липовский. Поездка длилась 1,5 часа. В пути Степана ожидали заготовленные организаторами нестандартные ситуации: внезапное появление красного и белого огней на локомотивном светофоре и неисправности локомотивного оборудования. Студент справился со всеми испытаниями.

– Я поступил в железнодорожный техникум, чтобы осуществить мечту – стать машинистом. Выйдя в финал, я еще на одну ступеньку приблизился к ее воплощению. Спасибо наставникам – преподавателям, которые помогли мне хорошо подготовиться к чемпионату. Отдельное спасибо за огромную поддержку родителям. Моя мама переживала больше, чем я, - рассказал Степан Першин.