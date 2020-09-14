В Самарской области мужчина предложил даме работу, а потом обокрал ее

Против мужчины уже возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К сотрудникам ОМВД России по Жигулевску обратилась женщина 1979 года рождения, которая рассказала, что с ее банковского счета похитили 78 500 рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как выяснилось, незадолго до этих событий пострадавшая познакомилась на улице с мужчиной. Тот предложил ей работу, но для начала попросил сообщить ему данные ее банковской карты и подключить к этой самой карте номер телефона. Аргументировал он эту просьбу тем, что только таким образом сможет впоследствии перечислять заработную плату. Женщина приняла это предложение.

На протяжении нескольких дней подозреваемый при помощи специального приложения переводил с карты заявительницы деньги. Сотрудники полиции установили личность предполагаемого злоумышленника, которым оказался безработный местный житель 1995 года рождения. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Его задержали и доставили в территориальный отдел полиции, где мужчина признал свою вину. На него завели дело по статье «Кража».