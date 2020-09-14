В Самаре неизвестный напал с топором на работника магазина

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В Самаре в воскресенье, 13 сентября, произошло нападение на работника одного из местных магазинов, расположенных на проспекте Кирова. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы, опубликовав видео момента преступления.

- Как было установлено сотрудниками уголовного розыска, неизвестный напал на продавца магазина и начал угрожать ему похожим на топор предметом. Злоумышленник завладел ювелирным украшением, которое принадлежало пострадавшему, после чего скрылся с места преступления, - рассказали «Комсомольской правде - Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Все усилия полицейских сейчас направлены на установление личности подозреваемого, а также на выяснение всех деталей происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело.