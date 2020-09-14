Стало известно, какая партия набрала больше всего голосов на муниципальных выборах в Самарской области

Избирателям выдавали маски
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Стало известно, какая партия набрала больше всего голосов на выборах муниципальных депутатов 13 сентября 2020 в самарской области. По предварительным данным Самарского облизбиркома, больше всего голосов набрали кандидаты от «ЕДИНОЙ РОССИИ». ОБ этом сообщает реготделение партии.
В общей сложности «ЕДИНАЯ РОССИЯ» получит 2865 из 3212 мандатов, это 89,20 % от общего числа избираемых депутатов.
Некоторые депутаты получили 100% голосов избирателей. Так произошло, например, на выборах в Думу Похвистнево, органы местного самоуправления в Похвистневском районе, а также в Куйбышевском районе Самары.
Традиционно высокую активность (более 95%) продемонстрировали Хворостянский, Елховский, Исаклинский и Клявлинский районы.