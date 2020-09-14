В Самарской области возбудили уголовное дело на парня, от которого забеременела 14-летняя девочка

Разбирательства продолжаются Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ в отношении 19-летнего студента техникума из Нефтегорска. Молодого человека подозревают в сексуальной связи с 14-летней девочкой.

- По версии следствия, половой контакт между фигурантом и ученицей 9 класса - его знакомой - произошел вечером 15 июля. Все было добровольно, без принуждения, - рассказал "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Ближе к концу августа школьница обратилась в больницу. Там она узнала, что беременна.

Сейчас расследование продолжается. Парню избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.