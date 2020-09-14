Здесь гуляет зараза: названы города Самарской области, где больше всего заболевших коронавирусом

Больше всего заболевших в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Названы города Самарской области, где обнаружено больше всего заболевших коронавирусом на 14 сентября 2020 года. Неутешительные данные обнародовал региональный оперштаб.

Число новых заболевших достигло рекордного за последнее время количества в 120 человек. Половина из них – 61 пациент – традиционно выявлены в Самаре. А вот вторую строчку неожиданно занял Новокуйбышевск – здесь за день обнаружили 11 новых инфицированных COVID-19. Третью строчку поделили между собой Тольятти и еще один небольшой город – Похвистнево. Здесь прирос заболевших за сутки составил по 7 человек. Замыкают топ-5 регионов с самым высоким уровнем заболеваемости за последние сутки Большечерниговский район (+5) и Сызрань (+4).

В остальных городах и районах ситуация лучше. Трое новых заболевших обнаружены в Кинель-Черкасском районе, по двое - в Жигулевске, Красноярском, Нефтегорском и Ставропольском районах.

Всего по одному новому пациенту с коронавирусом добавилось медикам Кинеля, Октябрьска, Отрадного, Богатовского, Камышлинского, Клявлинского, Кошкинского, Красноармейского, Похвистневского, Приволжского, Сергиевского, Хворостянского, Челно-Вершинского и Шенталинского районов.

Большинство новых больных коронавирусом (93 человека) традиционно обнаружили среди пациентов с ОРВИ и внебольничной пневмонией. Еще 16 выявили среди контактных с ранее заболевшими. А вот 11 вовсе не имели никаких признаков заболевания.