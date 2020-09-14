Из-за ДТП в Самаре изменилась схема движения автобусов

Схема движения общественного транспорта будет изменена Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в понедельник, 14 сентября, произошло ДТП на пересечении проспекта Масленникова и улицы Мичурина. Как сообщает в твиттере ООО «СамараАвтоГаз», из-за этого происшествия изменится схема движения общественного транспорта, который ходит по этому маршруту.

Так, автобусы № 2, 23 и 47 поедут по пр. Масленникова, ул. Мичурина, ул. Луначарского, Московскому шоссе и далее по маршруту. Что же касается автобуса № 22, то он будет следовать по ул. Мичурина, ул. Луначарского, Московскому шоссе и далее по своему маршруту.

Когда восстановится привычная схема движения общественного транспорта, на данный момент не уточняется.