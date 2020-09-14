Полицейские Сызрани задержали находящего в федеральном розыске мужчину

Разыскиваемый был взят под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области полицейские задержали находящийся в федеральном розыске гражданина. Об этом сообщает пресс-служба Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте.

40-летний мужчина был взят под стражу транспортными полицейскими на территории вокзала станции Сызрань-1. В сообщении отмечается, что разыскиваемый планировал направиться железнодорожным транспортом в Ростовскую область.

Стоит отметить, что мужчину около месяца разыскивали правоохранительные органы республики Марий Эл за преступление, предусмотренное ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

В настоящее момент злоумышленник взят под стражу. Информация передана инициаторам розыска.