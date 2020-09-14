В Самарской области УК не удалось обжаловать в суде отзыв своей лицензии

Депутат Денис Волков считает, что суд вынес справедливое решение

В Самарской области еще одна управляющая компания осталась без лицензии. Речь идет об ООО «УЖКК» (входит в структуру АО «Домком-Инвест»). Жители домов, которые обслуживает организация, неоднократно жаловались на нее, в итоге дело дошло до суда.

В конце июня Госжилинспекция региона обратилась в суд с требованием отозвать лицензию у УК. Служители Фемиды встали на сторону ГЖИ. Однако такое решение не устроило «УЖКК», компания подала апелляцию. Но и здесь УК потерпела неудачу. В понедельник, 14 сентября, прошло заседание, на котором Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд Самарской области оставил в силе решение об отзыве лицензии.

- Эта компания – один из лидеров по жалобам со стороны населения, она имеет массу штрафов и предписаний от Госжилинспекции, - рассказал зампредседателя лицензионной комиссии ГЖИ, депутат Самарской губернской думы Денис Волков. - На многих домах сотрудники компании не проводили ремонт кровель, отопительной системы, лифтового хозяйства, не выполняли текущий ремонт. Я считаю позицию суда справедливой.

Депутат считает, что эта ситуация должна стать примером для других УК. По его словам, они должны в первую очередь заботиться о комфорте и безопасности людей, а не о своей прибыли. В противном случае компании ждет отзыв лицензии.