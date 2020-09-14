Матч «Крыльев Советов» вошел в топ-3 самых посещаемых

Фото: kc-camapa.ru

Портал ТурСтат поделился рейтингом городов, где в минувшие выходные прошли матчи команд Футбольной национальной лиги (ФНЛ), которые собрали много зрителей.

Так, матчи в Калининграде, Самаре и Воронеже попали в первую тройку городов с самым большим количеством зрителей на стадионах.

Игру в Калининграде посетили 6 тысяч 415 человек, матч в Воронеже собрал на трибунах 1943 зрителя, а вот поддержать свою команду в Самаре пришли 4 тысячи 307 человек.

Согласно статистике, в общей сложности 16 тысяч зрителей посетили матчи ФНЛ в прошедшем туре.

Напомним, что матч «Крыльев Советов» и «Томи» 13 сентября завершился со счетом 2:0 в пользу самарской команды.