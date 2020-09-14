Самарцам расскажут, что делать с тухлым мясом

Выбрать действительно качественную мясную или рыбную продукцию за частую оказывается не так и просто Фото: Сергей КУРОЧКИН

Теперь позвонить в колл-центр можно не только из-за проблем с банковскими услугами или некачественной мобильной связи, но и для того, чтобы чуть больше узнать о мясной продукции.

А если серьезно, то с 11 по 25 сентября 2020 в Самаре Управление Роспотребнадзора по региону организовало работу горячей линии по вопросам качества мясной, а также рыбной продукции. Позвонив по бесплатному телефону, каждый желающий сможет получить исчерпывающую информацию об этой группе продуктов.

Нормативно-гигиенические требования, рекомендации по выбору, советы по хранению и срокам годности, порядок обжалования действий продавца в случае приобретения некачественной продукции и многое другое — специалисты колл-центра ответят на любые интересующие вопросы.

Стоит отметить, что консультировать жителей будут специалисты Управления Роспотребнадзора по Самарской области в рабочие дни (с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.45) по телефону: 8 (846) 266-98-47, в выходные дни по телефону: 8 (846) 260-38-25.