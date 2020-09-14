В Самаре стали известны предварительные итоги выборов районных депутатов

Предварительные итоги голосования уже известны. Фото: ЕР

В Самаре стали известны предварительные итоги выборов муниципальных депутатов 13 сентября 2020 года. Цифры озвучил председатель регионального избиркома Вадим Михеев во время совещания у губернатора.

По информации департамента информполитики, предварительные итоги выборов 13 сентября 2020 в Самарской области таковы. Подавляющее большинство мандатов – 2865 – досталось «Единой России». Это 89,2% всех депутатских «корочек». «Справедливой России» досталось 59 мандатов, коммунистам – 25. ЛДПР будут представлять 38 депутатов. Несколько партий получили всего по одному мандату во всем регионе. Это партии «Новые люди», «Родина», «Яблоко» и «Зеленые». Еще 214 мандатов достались самовыдвиженцам.

Данные пока предварительные, окончательные итоги выборов будут озвучены во вторник, 15 сентября.

Всего в регионе на выборах на кону стояло 3212 депутатских мандатов. Явка избирателей составила 35,63%.