Четыре человека погибли в страшном ДТП в Самарской области

Авария унесла жизни четверых человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 14 сентября, на 35 км автодороги «Отрадное - Богатое - Борское» произошло ДТП с участием двух транспортных средств. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Водитель автомобиля «Лада Калина», по предварительным данным, выехал на встречную полосу в тот момент, когда пытался повернуть налево. В ходе этого маневра он не уступил дорогу двигающемуся на полной скорости автомобилю «Митсубиси Лансер».

В результате ДТП водитель «Калины» и двое его пассажиров погибли. На месте происшествия также скончался пассажир «Митсубиси Лансер», а водитель с многочисленными травмами был госпитализирован.

Сотрудники ГИБДД продолжают работать на месте аварии и выяснять обстоятельства произошедшего.