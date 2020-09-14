В Самаре ввели режим ЧС

Дом сильно пострадал Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самаре введен режим ЧС муниципального масштаба. Такое распоряжение глава города Елена Лапушкина подписала после обрушения стены жилого дома на ул. Галактионовской, 153 5 сентября.

Режим чрезвычайной ситуации действует не во всем городе, а только в районе пострадавшего дома – в радиусе 50 метров от него. Сейчас эта зона огорожена, там дежурят спасатели, ведется обратная засыпка котлована.

В документе четко и пошагово прописаны зоны ответственности разных служб и ведомств города, поставлены конкретные задачи и назначены ответственные исполнители. Общее руководство по ликвидации последствий обрушения ведет глава департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин. За оказание материальной помощи отвечает департамент опеки, попечительства и соцподдержки, за предоставление временного жилья лишившимся крыши над головой самарцам - департамент имущества.

Напомним, причиной обрушения стены у жилого дома стали проводимые рядом с его фундаментом земляные работы. Без крыши над головой оказались несколько десятков человек, многим семьям понадобилось временное жилье. 11 сентября люди смогли попасть в свои квартиры и забрать минимум необходимых вещей.

Уже известно, что дом будут восстанавливать. Правда, произойдет это нескоро. Проект восстановления объекта культурного наследия будет готов только к маю следующего года, тогда же объявят торги по поиску подрядчика.