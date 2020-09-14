Стало известно, кто будет курировать строительство и дороги в Самарской области вместо погибшего Александра Карпушкина

В Самарской области назначен новый куратор нацпроекта по жилью Фото: Ольга НОВИКОВА

Стало известно, кто будет курировать национальные проекты «Экология», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные дороги», а также комплексный план по модернизации и расширению магистральной инфраструктуры вместо умершего недавно заместителя председателя правительства Самарской области Александра Карпушкина. Соответствующий документ подписал председатель правительства региона Виктор Кудряшов.

Согласно опубликованному документу, и.о. зампредседателя регионального правительства стал министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов. Он занял место Александра Карпушкина в Совете по национальным и приоритетным проектам Самарской области.

Напомним, Александр Карпушкин умер в июле 2020 года.