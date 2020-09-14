Дело о массовом отравлении детей в самарской школе закончилось штрафом

Журналистов просили не фотографировать во время судебного процесса Фото: Александра БУДАЕВА

В Самаре вынесли приговор по громкому делу о массовом отравлении детей в школе № 81. Напомним, в ноябре 2018 года сообщалось о 14 отравившихся детях и одном взрослом. У всех были примерно одни и те же симптомы. Проверка столовой выявила многочисленные нарушения.

Уголовное дело в региональном Следственном комитете возбудили по ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». В конечном итоге обвинение предъявили Валентине Сиротиной - она работала заместителем директора ООО «Хлебосол», потерпевшими следователи признали 6 человек.

Своей вины женщина не признавала. Напомним, она заявила ранее корреспонденту «КП-Самара», что оборудование их предприятию предоставляла школа, за наличием всех прививок должна была следить школьная медсестра, а за устранением нарушений - директор конторы. Почему судят именно ее, она не понимала.

Зато суд все понял. Как сообщает прокуратура Самарской области, Сиротину все же признали виновной. Санкции статьи, по которой ее судили, предусматривали в том числе лишение свободы на срок до 2 лет. Но суд ограничился штрафом в 150 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

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