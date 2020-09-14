В Самаре вынесли приговор по делу о смерти топ-менеджера крупнейшего ракетостроительного предприятия России

Вадиму Небоге было 57 лет Фото: Соцсети

Сегодня, 14 сентября, в Самаре огласили приговор Владимиру Климову, его признали виновником страшного ДТП, которое в ноябре прошлого года унесло жизнь заместителя гендиректора ЦСКБ «Прогресс» Вадима Небоги.

Напомним, 13 ноября 2019 года около 6.30 на 30 километре трассы «Обводная Самары» столкнулись легковой автомобиль Škoda и фура Volvo с полуприцепом.

Следствие пришло к выводу, что в происшествии виноват водитель АО «РКЦ «Прогресс» Владимир Климов: это он поворачивал налево, выезжая при этом со второстепенной дороги, и не пропустил грузовик, хотя должен был. Поэтому мужчине предъявили обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

- Суд с учетом мнения государственного обвинителя, смягчающих наказание обстоятельств, мнения потерпевшей стороны, не настаивающей на лишении свободы, назначил подсудимому наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в областной прокуратуре. - Также осужденный лишен права управлять транспортными средствами сроком на один год.

Приговор вынесли сегодня, будут ли стороны его обжаловать, пока не ясно.

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Заместителю генерального директора ЦСКБ "Прогресс" Вадиму Небоге было 57 лет, мужчина находился на пассажирском сиденье (подробности)