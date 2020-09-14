Руководитель Самарской филармонии Михаил Щербаков сделал прививку от гриппа

Известный дирижер рассказал, почему ежегодно старается делать прививку от гриппа Фото: предоставлено пресс-службой

В Самаре прививку от гриппа сегодня сделал Михаил Щербаков - народный артист России, художественный руководитель Самарской филармонии и главный дирижер академического симфонического оркестра.

- Я стараюсь проходить вакцинацию ежегодно. Бывает, конечно, когда много работы, могу и пропустить, - признался Михаил Щербаков. - Но замечаю: когда все же прививаюсь, гораздо меньше болею и легче. Я лично рекомендую всем прививаться от гриппа, считаю, надо обязательно беречь свое здоровье.

Напомним, врачи в этом году бьют тревогу: на фоне пандемии коронавируса обычные простуда и грипп могут привести к непредсказуемым и очень тяжелым последствиям. Осень и холода уже пришли в регион, а значит, период массовых заболеваний может начаться уже скоро.

Вакцинация населения от гриппа уже стартовала, необходимые препараты в больницы завезли несколько недель назад. По данным региональных властей, в Самарской области прививки от гриппа уже сделали более 146 тысяч человек, в том числе 53 с лишним тысячи детей. В планах - провести вакцинацию примерно двух миллионов человек, это больше, чем половина от общего числа жителей региона.

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