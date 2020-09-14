Евгения Медведева во время показательных выступлений на V этапе Гран-при по фигурному катанию в 2019 году в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Самарскую область в сентябре приедут фигуристы сборной России. С 18 по 22 сентября в Сызрани состоится первый этап Кубка России по фигурному катанию на коньках.

Увидеть на льду можно будет Евгению Медведеву (двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года), Анну Щербакову (серебряный призер чемпионата Европы 2020 года), Александра Самарина (серебряный призер чемпионата Европы — 2019), Макара Игнатова (бронзовый призер этапа Гран-при Cup of Russia), а также восходящих звезд Антона Шулепова и Романа Савосина.

Также в Сызрань приедут такие известные пары, как Евгения Тарасова и Владимир Морозов (серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года ), Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, Аннабель Морозова и Андрей Багин, Софья Шевченко и Игорь Еременко, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (последняя пара представляет Самарскую область).

Соревнования пройдут на льду "Сызрань-Арены", билеты стоят от 250 до 800 рублей в зависимости от дня проведения и запланированных выступлений, билеты уже доступны для покупки.