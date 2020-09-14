В Самарской области усиливают контроль за масочным режимом и соблюдением режима самоизоляции

Информирование о мерах безопасности и контроль за их выполнением - на это власти ориентируют жителей Самарской области уже сегодня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области власти усиливают меры безопасности для того, чтобы попытаться остановить рост числа заболевших коронавирусом. Напомним, в последние дни число новых пациентов с COVID-19 стабильно переваливает за сотню, и регион уже вошел в анти-десятку городов и областей, где больных коронавирусом ежедневно выявляется больше всего по стране.

Оперативный штаб сообщает: в регионе увиливают контроль за соблюдением масочного режима в транспорте, торговых площадях и иных местах, где толпится много народу. Следить за ситуацией и проводить соответствующие рейды и проверки должны муниципалитеты.

Еще одна задача, которую обозначил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - это контроль за тем, как больные коронавирусом соблюдают режим самоизоляции. Таких пациентов в регионе сейчас около 500 человек, у них либо нет симптомов вообще, либо их болезнь протекает легко, а потому держать их в больнице нет смысла. А вот сидят ли эти люди дома или ходят за покупками, заражая окружающих, - большой вопрос.

Ранее контроль за "самоизолянтами" лежал на плечах полицейских. Кто займется проверками тех, кто должен сидеть дома, пока до конца не ясно.

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