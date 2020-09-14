Самарские "Крылья Советов" установили стенды в память о Викторе Карпове и Александре Гулевском

За то, чтобы именно эти имена появились на аллее славы, в соцсетях проголосовали болельщики "Крыльев советов" Фото: предоставлено пресс-службой

В Самаре на аллее славы ветеранов, которая ведет прямо к базе "Крыльев Советов" появились новые стенды. На сей раз на них появились имена Виктора Карпова и Александра Гулевского.

Виктор Карпов играл за "Крылья Советов" с 1947 по 1959 год, был капитанов команды, потом - тренером, а с 1961 по 1969 гг - главным тренером.

Александр Гулевский впервые в основном составе "Крыльев Советов" выступил в 1950 году, вскоре он вошел в число лучших футболистов страны и "держал" марку много лет.

За то, чтобы именно эти имена появились на аллее славы, в соцсетях проголосовали болельщики "Крыльев советов". До этого команда уже увековечила имена таких известных советских футболистов и тренеров, как Валерьян Панфилов, Равиль Аряпов, Дмитрий Синяков и Виктор Мурзин.

- Открытие памятных стендов, посвященных Виктору Карпову и Александру Гулевскому, планировалось весной, но из-за пандемии было перенесено на осень, - говорят представители клуба.

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