Не пустим вторую волну коронавируса! В Самарской области усилят работу по вакцинации населения

Вакцинацию нужно увеличить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области обсуждали вопросы вакцинации населения. По мнению губернатора Дмитрия Азарова, прививочная кампания сейчас проходит не в очень хорошем темпе и его нужно ускорить.

- Очевидно, что, если сейчас нас одновременно накроют две волны — COVID-19 и грипп, нагрузка на систему здравоохранения достигнет критических значений и может привести к серьезным ограничениям работы экономики, - отметил глава региона.

Азаров поручил ускорить поставки вакцины в губернию - как от гриппа, так и от коронавирусной инфекции. Сейчас прививки сделали около 5% жителей области, что является достаточно маленьким показателем.

Напомним, что в Самарской области уже усиливают контроль за соблюдением двух режимов - масочного и самоизоляции.