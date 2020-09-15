В центре Самары 19 сентября будет ограничено движение транспорта

Движение будет организовано по временной схеме ФОТО: департамент транспорта Фото: соцсети

Автолюбителей областной столицы ждут очередные неудобства. 19 сентября в центре Самары будет ограничено движение транспорта. Это произойдет из-за проведения в городе областного чемпионата и первенства по триатлону. С 6:00 и до 17:00 закрыты будут следующие участки:

- по ул. М. Горького, от ул. Венцека до ул. Вилоновской;

- по ул. Вилоновской от ул. М. Горького до ул. Куйбышева;

- по ул. Куйбышева, от ул. Вилоновской до ул. Венцека;

- по Волжскому пр., от ул. Вилоновской до ул. Лесной;

- по ул. Лесной, от ул. Осипенко до Северо-Восточной магистрали;

- по Северо-Восточной магистрали, от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой.

Как отмечают в департаменте транспорта, на время проведения мероприятия будет отменено движение троллейбусов по маршрутам № 16 «Губернский рынок – 6 причал» и № 6 «Губернский рынок – Улица Грозненская», а также автобусов №№ 61, 247, 261, 3, 24, 37, 46, 47, 80, 92, 295, 297, 11.

- Движение будет организовано по скорректированным схемам. Временная схема будет действовать и для автобусного маршрута № 6, дублирующего маршрут троллейбуса № 6, - отмечают чиновники.