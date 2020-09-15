В Самаре умерла заслуженный врач и почетный профессор СамГМУ Валентина Иванова

Валентине Ивановой было 93 года ФОТО: СамГМУ Фото: соцсети

14 сентября в областной столице умерла почетный профессор СамГМУ, преподаватель кафедры оперативной хирургии и клинической анатомии с курсом инновационных технологий Валентина Иванова. Она скончалась на 94 году жизни после продолжительной болезни.

- Более полувека профессор Иванова была практикующим хирургом. Она автор более 250 научных работ, под ее руководством подготовлены 3 докторских, 12 кандидатских диссертаций. Профессор выступала за новаторский подход в хирургии, - рассказывают представители медицинского университета.

Валентина Дмитриевна в течение 20 лет была членом Проблемной комиссии по оперативной хирургии и топографической анатомии Минздрава РФ. Она активно участвовала в ее работе и выступила одним из инициаторов организации Ассоциации клинических анатомов РФ.

Профессор награждена почетным дипломом Президиума Центрального правления Всесоюзного научного медико-технического общества. Удостоена званий «Заслуженный работник высшей школы», «Женщина года». Отмечена благодарностью губернатора Самарской области:

- Ее отличали такие качества, как честность, самокритичность, принципиальность и порядочность. Студенты помнят ее как требовательного, компетентного, но вместе с тем добросердечного преподавателя.

Отметим, что, несмотря на солидный возраст, Иванова продолжала вести занятия вплоть до 2020 года.

Прощание с заслуженным доктором состоится 16 сентября в морфологическом корпусе СамГМУ на Чапаевской, 227 с 10:00 до 11:00. «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Валентины Ивановой.