В СамГУПС обсудили будущее университета и студенческих движений

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Руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев, ректор СамГУПС Иван Андрончев, начальник управления социальной работы СамГУПС Данил Емельянов, председатель профсоюзной организации студентов Алексей Новоселов и руководитель штаба Самарского регионального отделения МООО «РСО» Сергей Пушняк провели совместное совещание. Во время встречи обсудили вопросы общественной, научной и культурной деятельности университета и студенческого движения. В частности, обсудили возможные способы привлечения и «взращивания» талантливой молодежи.

- Студенческая молодежь является одной из самых активных и самых целеустремленных. И те программы, которые мы реализуем на региональном уровне при поддержке губернатора, невозможны без широкого вовлечения самих студентов в этот процесс. Традиционно университет путей сообщения является базовой площадкой для развития студенческих отрядов. Мы этому всячески рады и считаем, что вуз взял на себя дополнительную нагрузку, и благодарим, что поддерживаете это важнейшее направление, - отметил руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

Выпускник СамГУПС, руководитель штаба СамРО МООО «РСО» Сергей Пушняк отметил, что студенческие отряды хорошо показали себя во время проведения чемпионата мира по футболу в Самаре. Как только правительство Самарской области обратилось с просьбой о помощи, были сформированы отряды волонтеров. Для работы на железнодорожном вокзале Самары, в аэропорту Курумоч штаб студенческих отрядов СамГУПС и профком студентов сформировали команду добровольцев.

На правах радушного хозяина ректор Иван Андрончев подвел итоги встречи, отметив важность развития молодежных движений и важность обучения студентов творчески мыслить, выстраивать исследования общественной и научной жизни и подвергать сомнениям устоявшиеся догмы. Иван Андрончев подчеркнул, что традиции, заложенные поколениями студентов СамГУПС, крепнут и развиваются год от года. В последнее время они уже обретают статус международного сотрудничества. СамГУПС сотрудничает с вузами стран СНГ, Германии, Чехии, Китая.

В заключение руководитель вуза подчеркнул, что в таком важном деле, как поиск молодых талантов, департамент по делам молодежи и СамГУПС и впредь будут союзниками.