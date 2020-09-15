В Тольятти учащийся лицея заболел коронавирусом, его класс и учителей отправили на карантин

Предприняты меры для того, чтобы не допустить распространение болезни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Распространение коронавирусной инфекции в регионе продолжается. Так, ее в конце прошлой недели выявили у учащегося тольяттинского лицея № 67.

- Департаментом образования и руководством учебного заведения совместно с Роспотребнадзором приняты исчерпывающие меры по недопущению дальнейшего распространения инфекции среди учащихся, - отмечают в администрации Тольятти.

В классе, где числится заболевший, организовано дистанционное обучение. Педагоги, находившиеся в контакте с ребятами, также отправлены на карантин.

Проверки детских садов, школ и других образовательных учреждений Тольятти продолжаются.