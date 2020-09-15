В Самарской области по тревоге подняли расчеты зенитных ракетных систем

В учениях задействована современная военная техника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области по тревоги подняли расчеты зенитных ракетных систем С-300 14 Армии ВВС и ПВО Центрального военного округа. Такая же ситуация и в Красноярском крае. Причина - стартовавшие сегодня учения.

- Сейчас комплексы переведены в походное состояние и готовятся совершить марш в новый позиционный район, где заступят на боевое дежурство по охране воздушного пространства в зонах ответственности, - рассказывают в пресс-службе ЦВО.

Военные добавляют, что радиотехнические подразделения с помощью новейших комплексов «Небо-У» и «Гамма» наращивают радиолокационное поле. Им вместе с расчетами С-300 предстоит отработать обнаружение, сопровождение и уничтожение условного авиационного противника. Последний же в свою очередь выполняет полет с выключенными системами опознавания на предельно малых высотах. Также он использует радиопомехи.

В мероприятиях принимают участие 300 человек личного состава и около 100 единиц техники. Завершатся учения 18 сентября.