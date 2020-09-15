Атлеты соревновались в стрельбе из табельного ПМ, беге и плаванию на объектах самарского филиала ЦСКА. Фото: ЦСКА/Самара.

В Самаре прошел чемпионат Вооруженных сил РФ по офицерскому троеборью. В нем приняли участие девять команд и 71 военнослужащий. Атлеты соревновались в стрельбе из табельного ПМ, беге и плаванию на объектах самарского филиала ЦСКА. Победителями чемпионата стали сборные ВКС и ВВО.

- В командном первенстве среди видов и родов войск наибольшее количество очков по сумме троеборья – 23231, и первое место заняла сборная команда Воздушно-космических сил (ВКС). Второе место (21716 очков) заняла команда ВДВ, третье – РВСН (18386 очков). Среди военных округов лидером командного зачета стала сборная Восточного военного округа (ВВО), набрав по сумме дисциплин 23566 очков. На второй позиции сборная ЗВО (22758 очков), на третьем месте – команда ЦВО с результатом 21534 очка, - рассказали в самарском филиале ЦСКА.

Помимо этого, определили победителей в личном первенстве по сумме троеборья в трех возрастных группах. Например, гвардии лейтенант ЦВО Павел Самойленко набрал 3160 очков. При этом норматив мастера спорта в его возрастной категории – 2800.

На чемпионате 26 офицеров подтвердили и снова выполнили нормативы мастера спорта, 16 – КМС, 17 – 1 разряд.

- Чемпионат прошел на высоком организационно-методическом уровне и очень поспособствовал вхождению военнослужащих в привычный тренировочный и соревновательный режим, - отметил главный судья соревнований, инструктор-методист отделения (по спортивной работе) самарского филиала ЦСКА Сергей Лемехов. - Порадовали и новички, и наши «ветераны» - опытные спортсмены 3-ей возрастной группы. Уровень проведения турнира отличный: военнослужащие высоко оценили подготовку армейских спортивных объектов в Самаре.

Победители чемпионата ВС РФ по офицерскому троеборью войдут в состав сборной Вооруженных сил, которая выступит на III Военно-спортивных играх дружественных армий СНГ в 2021 году.