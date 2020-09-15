Гол тольяттинца Гурьянова вывел «Даллас Старз» в финал Кубка Стэнли

Для Гурьянова это первый полноценный сезон в НХЛ. Фото: nhl.com.

Уроженец Тольятти и воспитанник местного хоккея Денис Гурьянов вывел «Даллас Старз» в финал Кубка Стэнли. 23-летний нападающий забросил решающую шайбу в матче с «Вегас Голден Найтс» в овертайме. «Звезды» обыграли «золотых рыцарей» 3:2. Таким образом, счет в финальной серии Западной конференции стал 4:1 в пользу «Далласа».

Для Гурьянова это первый полноценный сезон за «Даллас Старз» в НХЛ, хотя хоккеист в системе клуба с 2016 года. До этого он провел несколько сезонов за фарм-клуб «Далласа» «Техас Старз».

Напомним, в финале Восточной конференции сейчас играет другой уроженец Самарской области – самарец Семен Варламов. Его «Нью-Йорк Айлендерс» уступает в серии «Тампа-Бэй Лайтнинг» 1:3.