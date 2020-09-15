В Самаре на нарушителей ограничительных мер наложили штрафы на 3 миллиона рублей

Меры предосторожности по-прежнему важно соблюдать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре и области продолжают действовать ограничительные меры, вызванные пандемией коронавируса. Социальное дистанцирование, масочный режим и другие важные правила соблюдают не все. Нарушения допускают и люди, и целые организации.

Специалисты с 30 марта проводят проверки на объектах потребительского рынка, общественного питания и бытового обслуживания. За 6 месяцев проведено около 167 тысяч обследований, у 805 компаний нашли нарушения - кто-то не нанес разметку для покупателей, у других нет рециркуляторов воздуха и так далее.

- В настоящее время составлено около 250 протоколов на общую сумму порядка 3 000 000 рублей, - отмечают в администрации региональной столицы.

Проверочные мероприятия, в том числе на наличие дезинфицирующей обработки, антисептиков и средств индивидуальной защиты, продолжаются. Как в магазинах, так и в аптеках. Картина пока не идеальная - где-то масок мало, где-то редко убираются, где-то нет информационных табличек. Все нарушения требуют устранить.

Чиновники добавляют, что подобные проверки будут проводиться до полного снятия ограничений.