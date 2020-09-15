Жители новых домов в Самаре не хотят платить за воду

Не все следят за своими квитанциями ФОТО: СКС

В «РКС-Самара» рассказали о проблемах с жителями новых домов. Они, покупая квартиру за 3-7 миллионов рублей, не могут позволить себе оплатить водоснабжение и водоотведение.

- Например, в домах по ул. Парижской Коммуны, 18, 20, 22, 24, 26 процент оплаты колеблется от 21 до 44! Подавляющее большинство жителей этих домов не платит за воду и канализацию. Такая же ситуация с новым домом по ул. Советской Армии, 117, - сетуют коммунальщики.

Один из наиболее низких процентов оплаты воды зафиксирован в элитном доме № 48 на улице Агибалова. Только треть жильцов там оплачивает услуги вовремя и в полном объеме. Общий долг абонентов приближается к 400 тысячам рублей.

В «Самарских коммунальных системах» предупреждают, что они уже готовят ряд мероприятий, которые помогут повысить платежную дисциплину среди недобросовестных горожан.