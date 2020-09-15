В Самаре до конца года будет снижена плата за проезд в общественном транспорте

Ездить в общественном транспорте можно будет со скидкой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приятная новость появилась для тех, кто любит ездить на муниципальном общественном транспорте. С сегодняшнего дня и до конца года - до 31 декабря - они могут получить скидку в 6 рублей на каждую поездку.

К сожалению, доступна такая роскошь не всем. Среди счастливчиков - владельцы карты «Мир». Главное, чтобы она поддерживала функцию бесконтактной оплаты. Если таковой нет, то необходимо обратиться в банк с просьбой о перевыпуске.

- Это удобный, безопасный и технологичный способ оплаты проезда в городском транспорте, особенно актуальный в текущей ситуации. Надеемся, что наша акция не только поможет жителям города сэкономить деньги, но также и обезопасит их за счет сокращения прямого контакта с различными поверхностями, - отмечает директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

Для оплаты проезда со скидкой достаточно просто приложить карту к терминалу или валидатору. Бонусы действуют в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро Самары.