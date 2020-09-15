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Жители ПФО летом потратили за границей четверть от прошлогоднего объема

Больше всего они расплачивались банковской картой ВТБ в Турции, Испании, Италии, Германии и Великобритании
Источник:kp.ru
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Всего российские клиенты ВТБ этим летом за рубежом потратили 5,7 млрд рублей

Всего российские клиенты ВТБ этим летом за рубежом потратили 5,7 млрд рублей

Банк ВТБ проанализировал зарубежные расходы по картам своих клиентов из Приволжского федерального округа в летние месяцы 2020 года. По сравнению с июнем-августом прошлого года объем трат снизился на 75% и составил 450 млн рублей. Количество совершенных транзакций уменьшилось вдвое – до 230 тысяч. Больше всего жители ПФО расплачивались банковской картой ВТБ в Турции, Испании, Италии, Германии и Великобритании.

Всего клиенты ВТБ в России этим летом за рубежом потратили 5,7 млрд рублей, совершив более 3 млн транзакций. По сравнению с прошлым годом объем операций снизился в четыре раза, а их число – вдвое. Приволжский федеральный округ по объему заграничных расходов входит в тройку лидеров в России.

Большая часть расходов поволжских клиентов ВТБ за рубежом пришлась на последний месяц лета. В этом году объем трат за границей, совершенных в августе, составил 198 млн рублей (83 тысячи транзакций). Это на 80% больше, чем в июне и на 40% - чем в июле.

ТОП-10 стран, где клиенты ВТБ из Поволжья расходуют больше всего средств, по сравнению с прошлым годом не изменился. Однако объем трат по банковским картам в них значительно сократился. Так, в Турции в этом году жители ПФО совершили 14,6 тысячи транзакций на сумму 72 млн рублей, что почти в пять раз меньше по числу и в четыре раза – по объему, чем в июне-августе прошлого года. Траты в Испании снизились в 5,8 раза – до 45 млн рублей, в Италии – в 7,7 раза, до 40 млн рублей, в Великобритании – в 1,9 раза, до 38 млн рублей, в Германии – в 2,6 раза, до 37 млн рублей.

Больше всего поволжские клиенты банка в летний период потратили во время шопинга – 170,5 млн рублей (22% от объема 2019 года). На втором месте находятся супермаркеты и продуктовые магазины – 85,3 млн рублей (28% от результата прошлого года). Затем идут расходы на гостиницы – 69 млн рублей (11%), бары и рестораны – 46 млн рублей (13%), на автозаправках – 17,8 млн рублей (27%). Значительно урезали свои траты жители ПФО на аренду автомобилей и мотоциклов за рубежом – до 3,6 млн рублей, что составляет всего 5% от прошлогоднего объема, а также на покупку ж/д и авиабилетов – до 3,1 млн рублей (10%), экскурсии – до 567 тысяч (3%) и развлечения (кино, концерты) – до 815 тысяч рублей (9%).

«Количество транзакций за рубежом в этом году значительно уменьшилось из-за ограничений, но с каждым месяцем разрыв с прошлогодними показателями сокращался. В целом сегмент международных путешествий летом прогнозируемо показал серьезный спад, и значительная часть наших соотечественников отдохнула на территории России. Бесспорно, нынешнее лето продемонстрировало высокий потенциал внутреннего туризма, и мы надеемся, что сограждане продолжат активные путешествия по стране», - комментирует Ксения Андреева, руководитель управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.