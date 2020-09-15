Реализованный в Самаре проект к 75-летию Победы может победить во Всероссийском конкурсе

Проект получился очень масштабным Фото: принтскрин видео.

Отработавший на площади Куйбышева интерактивный музей под открытым небом «Дороги истории - наша Победа» может получить награду федерального масштаба. Проект участвует во Всероссийском конкурсе идей для устойчивого развития экономики и социальной сферы России, проводящемся при поддержке Агентства стратегических инициатив. 100 лучших вариантов будут презентованы уже в октябре на форуме АСИ.

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Добавим, что проект «Дороги истории - наша Победа» создан по инициативе главы региона Дмитрия Азарова. Его готовили в течение полутора лет. Все продумано было до малейших деталей. В работе принимали участие историки и эксперты. Костюмы шили по реальным фотографиям времен войны.

Жители Самары и гости города с удовольствием посещали музей и оценили его очень высоко. Напомним, что открыт он был с 3 по 14 сентября. Посетителей за этот период набралось больше 210 тысяч человек. Кроме исторически точных локаций, на площади имени В.В. Куйбышева выступали артисты и музыкальные коллективы.

- Меняется время, самые юные граждане страны немного по-другому воспринимают то, что было 75 лет назад. Мы должны им напомнить, дать возможность не только увидеть, но и где-то потрогать руками. И вот эта гордость за свою страну, за подвиг нашего народа, уверен, останется с ними всю жизнь, а значит, они передадут это следующим поколениям, – такое впечатление от выставки осталось у губернатора Самарской области.