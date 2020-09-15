В Куйбышевском районе Самары 17 сентября отключат холодную воду

Холодной воды не будет целый день ФОТО: Администрация Самары

В «РКС-Самара» сообщили не самую приятную новость для жителей Куйбышевского района. В части зданий 17 сентября с 10 утра до 10 вечера будет отключено холодное водоснабжение. Связано это с подключением нового водовода в рамках строительства Фрунзенского моста.

- В зоне реконструкции мостового перехода производится замена подземных коммуникаций, попадающих в полосы отвода строительных работ в Куйбышевском районе, - отмечают в администрации города.

Как рассказали в ресурсоснабжающей организации, коммунальщики будут контролировать процесс смены коммуникаций, а также проведут работы по замене запорной арматуры и реконструкции водопроводной камеры.

Адреса, по которым с 10:00 до 22:00 17 сентября не будет холодной воды, можно посмотреть ЗДЕСЬ.