В Самарской области бесследное исчезновение рабочего расценили как убийство

Вадим не выходит на связь уже больше двух месяцев ФОТО: СУ СК

Следователи разбираются в обстоятельствах бесследного исчезновения 47-летнего Вадима Нохрина. 8 июля 2020 года мужчина прибыл для выполнения маркшейдерских работ на карьер, расположенный на 27 километре автодороги «Самара - Бугуруслан», и пропал. Где он - никто не знает.

- Следственным отделом по городу Новокуйбышевску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ - Убийство, - сообщили в СУ СК России по Самарской области.

На момент исчезновения Вадим был одет в розовую футболку. Его рост 190 сантиметров, телосложение крепкое, короткие седые волосы, глаза зелено-карие.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефонам: 8-846-339-12-84, 8-846-278-26-03, 8-800-700-54-52 или 112.