В центре Самары в жестком ДТП пострадали двое детей

Последствия аварии оказались серьезными Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера утром, 14 сентября, в Самаре произошло серьезное ДТП. Примерно в 8:25 в центре города на перекрестке улиц Фрунзе и Пионерской столкнулись «Лада 211440» и «Ниссан».

-24-летний водитель «Лады» на регулируемом перекрестке при повороте налево на Пионерскую по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу машине, ехавшей по Пионерской прямо, и допустил столкновение с иномаркой под управлением 46-летнего мужчины, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В результате аварии пострадали три человека из отечественного авто, среди них двое детей. Сейчас они госпитализированы. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту случившегося.