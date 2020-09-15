В Самаре во дворе жилого дома нашли останки убитой женщины

Правоохранители проводят проверку по факту происшествия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

13 сентября во дворе жилого дома на улице Братьев Коростелевых в Самаре был обнаружен человеческий скелет. Принадлежит он, предположительно, женщине, которую убили примерно 5 лет назад.

- Как заявил владелец дома по соседству, 50-летний мужчина, он году в 2015-м при распитии спиртных напитков убил женщину по имени Наталья. С его слов, она не имела определенного места жительства, ей было 45-50 лет, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник.

Мужчина решил замести следы и закопал труп во дворе. Отметим, что ранее он уже был судим за разбой и незаконный оборот наркотиков.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка. По ее итогам может быть возбуждено уголовное дело.