В Самаре сотрудники ОМОН спасли жизнь пассажиру электрички

Сейчас с мужчиной все хорошо Фото: Архив "КП"

В Самаре сотрудники ОМОНа еще раз доказали, что они готовы в любой момент прийти на помощь людям.

Непредвиденная ситуация случилась в электричке, что следовала до самарского железнодорожного вокзала. Состав сопровождали сотрудники ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области Алексей М. и Сергей Д. Электропоезд подходил к финишной станции, а правоохранители совершали обход, когда в одном из вагонов они заметили пассажира, который явно был без сознания. Как рассказали участники событий, мужчина лежал на спине, а изо рта у него шла пена.

Сотрудники ОМОН не растерялись и взялись оказывать первую помощь. Правоохранители предположили, что у пассажира может быть эпилептический припадок. Они перевернули пассажира на бок, разжали рот при помощи ложки и сообщили о случившемся поездной бригаде. Пока поезд шел до конечной станции, бойцы спецподразделения находились рядом с пострадавшим и контролировали его состояние. На железнодорожном вокзале их уже встретила бригада медиков. Стражи правопорядка помогли пассажиру покинуть вагон и передали его в руки медицинских работников.

Врачи положительно оценили действия сотрудников ОМОН по оказанию пострадавшему первой доврачебной помощи и поблагодарили за их своевременность. Сейчас жизни пассажира ничего не угрожает.

Кстати, этот поступок не остался без внимания руководства Управления Росгвардии по Самарской области. Сейчас решается вопрос о поощрении сотрудников ОМОН.