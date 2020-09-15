Самарец чуть не сгорел заживо в ДТП на трассе под Сорочинском

Вот и все, что осталось от машины (Фото: УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ)

В серьезное ДТП попал наш земляк на трассе «М5-Урал» в 5 км от города Сорочинска. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Оренбургской области, авария произошла 14 сентября в 00:20 на 255-м км автодороги «Подъезд к г. Оренбургу от автодороги «М5-Урал».

За рулем автомобиля «Газ-330232» был 22-летний самарец, мужчина ехал из родного города в сторону Оренбурга. Однако в пути допустил столкновение с автомобилем «КамАЗ-53212». Грузовая машина ехала впереди в попутном направлении. После столкновения газель загорелась, к счастью, водителю удалось помочь, но ему потребовалась помощь медиков. Мужчину доставили в больницу с закрытой черепной мозговой травмой и переломом поперечных отростков шейных позвонков.

Сейчас по факту ДТП отделом ГИБДД ОМВД России по Сорочинскому городскому округу проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.