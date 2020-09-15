Из общественного транспорта в Самаре высаживают пассажиров без масок

А в таком виде моют трамваи и автобусы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары и руководители транспортных компаний делают все, чтобы общественный транспорт города стал более безопасным с точки зрения распространения новой коронавирусной инфекции. Как сообщили в городской администрации, чтобы пассажиры чувствовали себя в безопасности, все сотрудники транспортных компаний обеспечены достаточным количеством защитных средств: масок и перчаток. Так, МП «Трамвайно-троллейбусное управление» приобрело 15 тысяч масок и 20 тысяч пар перчаток за весь период ограничительных мер. Также пополняются запасы «Хлорамина Б», его используют для мойки подвижного состава, особенно тщательно обрабатываются сиденья, валидаторы, поручни, двери и другие контактные поверхности.

Еще строже будут следить за соблюдением масочного режима в салоне общественного транспорта, нарушителям не будут продавать билеты и попросят выйти на ближайшей остановке. Для борьбы с отступниками масочного режима и разъяснением важности ношения маски в общественных местах, проходят специальные рейды. Их основанная задача – формирование у горожан сознательного отношения к соблюдению ограничений.

Только в случае крайней необходимости участниками рейдов вызывается наряд полиции. На несознательных граждан могут быть составлены административные протоколы за неисполнение правил поведения, а это штраф от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей. Повторное совершение аналогичного административного правонарушения - от 15 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 300 до 500 тысяч рублей.

Причем штраф могут получить как пассажиры, так и персонал транспортных предприятий, последних также могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности.