В Самаре повысят иммунитет сотрудников транспортных предприятий

А вы сделали прививку? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В нашем городе продолжают бороться с распространением новой коронавирусной инфекции. Наряду со строгим соблюдением масочного режима в общественном транспорте для профилактики распространения вирусных инфекций все сотрудники транспортных предприятий города пройдут вакцинацию.

- Для повышения иммунитета сотрудников – особенно тех, кто чаще других контактирует с пассажирами - кондукторов и водителей – идет прививочная кампания. Персонал может сделать прививку от гриппа как в поликлиниках по месту жительства, так и по месту работы, что удобнее. Мы планирует в ближайшее время вакцинировать максимальное количество работников транспортной сферы города. Усилили разъяснительную работу. Как показывает практика, у тех, кто сделал противогриппозную прививку, даже в случае заболевания симптоматика длится 3-4 дня, а у тех, кто не участвовал в вакцинации – до 2-х недель. Поэтому принимаем все меры – нужно обезопасить людей от инфекций, - подчеркнул заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Юрий Тапилин.

И вакцинация успешно идет. Только на базе предприятий - МП «Трамвайно-троллейбусное управление», МП «Самарский метрополитен», «Самара Авто Газ» за неделю прививку от ОРВИ и гриппа прошли уже около 1300 человек.

- В осеннюю прививочную кампанию мы включаемся ежегодно. В текущем году прививки сотрудникам начали делать с 8 сентября. Риск заразиться любой вирусной инфекцией высок, учитывая, что в каждом троллейбусе могут ехать до 75 пассажиров, а в самом компактном трамвае - до 118 человек. Мы ежедневно перевозим порядка 210 тысяч пассажиров. И наша задача – минимизировать риски посредством не только вакцинации, но и ношения средств индивидуальной защиты, а также постоянной дезинфекции подвижного состава, - пояснил директор МП Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов.

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