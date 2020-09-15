Стало известно, кто в Самарской области будет бороться за звание «Учитель года»

Стали известны имена финалистов областного этапа конкурса "Учитель года" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стали известны финалисты областного этапа конкурса «Учитель года». В этом году пятерку лидеров выбирали из 20 педагогов – участников окружных отборов в региональный этап. В марте конкурсанты презентовали свои методические концепции и собственные методики, а накануне, 7 сентября, стартовали открытые уроки.

В пятерке сильнейших учителей: учитель русского языка и литературы сызранской гимназии Наталья Дунаева, учитель химии и биологии большеглушицкой школы № 1 Асем Шукурова, учитель английского языка самарской школы «Эврика» Екатерина Голякова, учитель физической культуры школы села Георгиевка Кинельского района Валерий Воронин, учитель иностранного языка тольяттинской школы № 47 Наталья Капоткина.

Напомним, региональный отбор на звание «Учитель года» в Самарской области проходит уже в 30-й раз.