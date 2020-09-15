Осужденные одной из самарских ИК превратились в модных кутюрье

Фото пресс-службы УФСИН России по Самарской области

В ИК-15 УФСИН России по Самарской области прошел показ мод для осужденных. Мероприятие так и назвали – «Модный кутюрье». Показ одежд приурочили ко Дню красоты и даже показали по местному кабельному телевидению. Кстати, в роли дизайнеров одежды выступили сами осужденные.

- Подобные мероприятия напоминают осужденным о том, что они женщины и должны быть прекрасны как внутренне, так и внешне, - отметила заместитель начальника исправительного учреждения подполковник внутренней службы Юлия Бурухина.

К модному показу женщины готовились несколько месяцев. Наряды сшили из подручных материалов и театральных костюмов. Театр, к слову, находится здесь же, на территории исправительной колонии. Значительную помощь при разработке образов оказала одна из осужденных, что имеет богатый опыт работы в модельной сфере.

Главная идея модного показа - научить женщин совмещать комплекты одежды, подбирать модели по формам и фасонам.