В Самарской области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности

Местами по области порывы ветра будут достигать 15-18 м/с Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода, которая в последнее время и так не радует жителей Самарской области, может еще немного испортиться в среду, 16 сентября. Сегодня синоптики прогнозируют в регионе сильный ветер. Из-за этого объявлен желтый уровень опасности.

- Днем 16 сентября местами по Самарской области ожидаются порывы северо-западного ветра 15-18 м/с, - сообщили в Приволжском УГМС.

В связи с этим в ГУ МЧС по Самарской области призывают жителей быть осторожнее на улице, а лучше вообще не выходить в непогоду из дома. Если стихия все же застанет врасплох, то стоит спрятаться в каком-нибудь подъезде или подземном переходе. Деревья, остановки общественного транспорта, рекламные конструкции, ЛЭП и недострои сотрудники МЧС советуют избегать на близком расстоянии. Машины самарцам рекомендуют поставить в гараж или припарковать их вдали от деревьев.