В Самаре пройдет первая выставка Филиала Государственной Третьяковской галереи

Фото: предоставлено организаторами

25 сентября Филиал Государственной Третьяковской галереи в Самаре представляет

на площадке Музея Модерна выставку «Стихии Анны Голубкиной», одного из крупнейших мастеров русской скульптуры первой четверти XX века. Ученица великого Огюста Родена, ценившего её талант, первая женщина-скульптор в России, получившая европейское образование, а затем и признание, Анна Голубкина принадлежала к плеяде русских мастеров эпохи Серебряного века, которые изменили художественный язык скульптуры.

Фото: предоставлено организаторами

В экспозиции будут представлены произведения из коллекции Государственной Третьяковской галереи и Самарского областного художественного музея. Выставка демонстрирует все этапы и направления более чем тридцатилетнего творческого пути мастера — импрессионизм, символизм, экспрессионизм, увлечение искусством Древнего Египта, Месопотамии и Греции. Всего в залах Музея Модерна разместится почти сто экспонатов. Помимо отливов в материале, на выставке экспонируются уникальные произведения из мрамора, а также камеи из слоновой кости и морской раковины и акварельный гербарий растений.

Выставка будет сопровождаться большой образовательной и просветительской программой. В день открытия состоится лекция Татьяны Галиной, научного сотрудника музея Голубкиной. В образовательном центре Третьяковки в Самаре пройдут ридинг-группы и мастер-классы.