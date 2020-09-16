121 больной и новая смерть: коронавирус не жалеет жителей Самарской области

Регион уже несколько дней входит в десятку антирейтинга по суточному приросту заболевших Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилась статистика заболеваемости коронавирусом в Самарской области на 16 сентября 2020 года. Уже который день в регионе фиксируют больше 100 зараженных за сутки. Сегодня выявили 121 нового больного. По суточному приросту зараженных регион вновь входит в первую десятку антирейтинга.

По данным оперштаба, общее число жителей Самарской области, которые подхватили COVID-19, теперь составляет 10187. Выросло и число выздоровевших - 7888 человек. За сутки закончил лечение 71 человек.

К сожалению, есть и плохие новости. Скончался еще один пациент с коронавирусом. Таким образом, число смертельных случаев от этой болезни увеличилось до 145.

В России за сутки в общей сложности выявили 5670 случаев заражения. Выздоровели 5809 человек. Скончались 132 пациента.